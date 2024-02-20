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        Ordu'da öğrenci yurtlarında hizmet ve kalite standartları denetlendi

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Ordu'daki öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:53
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        Ordu'da öğrenci yurtlarında hizmet ve kalite standartları denetlendi
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        Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Ordu'daki öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özgül beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile yurtların mutfak ve kantinlerinin hizmet ve kalite standartlarına uygunluğunu denetledi.

        Özgül, daha sonra bir araya geldiği öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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