Ordu'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Öte yandan çalınan tarım aracı ve diğer aletler sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edilen B.Ö. ve İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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