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        Ordu'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:02
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        Ordu'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

        Fatsa ilçesinin Bolaman Mahallesi'nde pat pat tabir edilen tarım aracı ile çeşitli aletlerin çalınmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin yürüttüğü araştırma sonrası, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler B.Ö, İ.B. ve E.A yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edilen B.Ö. ve İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan çalınan tarım aracı ve diğer aletler sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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