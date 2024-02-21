Ordu'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Ordu'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Ordu'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Fatsa ilçesinin Bolaman Mahallesi'nde pat pat tabir edilen tarım aracı ile çeşitli aletlerin çalınmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü araştırma sonrası, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler B.Ö, İ.B. ve E.A yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edilen B.Ö. ve İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan çalınan tarım aracı ve diğer aletler sahibine teslim edildi.
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