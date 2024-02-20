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        Ünye'de "geri dönüşüm" sergisi açıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin yer aldığı sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:24
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        Ünye'de "geri dönüşüm" sergisi açıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin yer aldığı sergi düzenlendi.

        Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Bilgin, alışveriş merkezinde organize edilen serginin açılışında, geri dönüşümün sadece doğayı koruma bilinci veya farkındalık oluşturma etkinliği olmadığını söyledi.

        Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğunu belirten Bilgin, "Dolayısıyla böyle bir sergi hazırlayan öğretmenlerime ve usta öğreticilerime teşekkür ediyorum. Günümüzde 'bu işe yaramaz', 'bundan hiçbir şey çıkmaz' diye çöpe attığımız, depolara kaldırdığımız, kenara bıraktığımız objelerin usta öğreticilerimin, öğretmenlerimin ve kursiyerlerimin elinde sanata dönüştüğünü göreceksiniz." dedi.

        Serginin açılışını, Kaymakam Ayhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz gerçekleştirdi.

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