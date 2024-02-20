Ordu'da ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Karapınar Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında poşetlenmiş halde 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y. (46) ve M.K. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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