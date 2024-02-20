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        Ordu'da ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:30 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:36
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        Ordu'da ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Karapınar Mahallesi'nde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında poşetlenmiş halde 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Y. (46) ve M.K. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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