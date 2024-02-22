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        Ünye'de motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ve modifiyeli araç denetiminde sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:44 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:47
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        Ünye'de motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ve modifiyeli araç denetiminde sürücülere cezai işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik uygulama noktalarında denetim gerçekleştirildi.

        Denetimde, alkolü araç kullanan ve araçlarında abartı egzoz bulunan araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tescilsiz ve ehliyetsiz motosiklet kullanımının önüne geçmek, trafiği tehlikeye düşüren modifiyeli ve abartı egzozlu araçlara yönelik denetimlerin toplumun güven ve huzuru için 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceği bildirildi.

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