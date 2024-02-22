Ordu Valisi Erol, Ünye'de gazilerle bir araya geldi
Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi'ni ziyaret etti.
Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi'ni ziyaret etti.
Vali Erol, beraberindeki Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'la ilçenin Liseler Mahallesi'ndeki dernek binasında gazilerle bir araya geldi.
Dernek Başkanı Arif Takıcı, gazilere verilen destek dolayısıyla Vali Erol'a teşekkür ederek, 72 üyesi olan derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi aktardı.
Vali Erol, her zaman şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının yanında olduklarını dile getirdi.
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