Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Kızılay'a 14 kez kan bağışı yapan emekli öğretmene madalya verildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 14 kez kan bağışında bulunan emekli öğretmen Ömer Akkaya, Türk Kızılay Genel Merkezince bronz madalya ve berat belgesiyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılay'a 14 kez kan bağışı yapan emekli öğretmene madalya verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 14 kez kan bağışında bulunan emekli öğretmen Ömer Akkaya, Türk Kızılay Genel Merkezince bronz madalya ve berat belgesiyle ödüllendirildi.

        Türk Kızılay Ünye Şube Başkanı Halit Özdemir, gazetecilere, farkındalık oluşturmak adına vatandaşları, ülke genelinde belli sayıda kan bağışına ulaştıklarında madalya ve belgelerle ödüllendirildiklerini söyledi.

        Kan bağışının önemine vurgu yapan Özdemir, "Değerli eğitimci Ömer Akkaya öğretmenimiz bugüne kadar Kızılay'ımıza 14 ünite kan bağışı yaptı. Hocamız yaptığı bu kan bağışı ile Kızılay'ımız tarafından bronz madalyayla ödüllendirildi." dedi.

        Ömer Akkaya ise kan bağışının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Kan, can demek. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Onlar kurum olarak gerekli çalışmaları yapıyorlar. Vatandaşlar olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmak durumundayız. Kızılay, milli bir kurumdur. Buna gerekli desteği vermeliyiz. Tüm halkımızdan da aynı duyarlılığı göstermesini bekliyoruz."

        Akkaya, sağlığı el verdiği sürece kan bağışında bulunmaya devam edeceğine sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Ünye'de motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı
        Ünye'de motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı
        Ordu Valisi Erol, Ünye'de gazilerle bir araya geldi
        Ordu Valisi Erol, Ünye'de gazilerle bir araya geldi
        Kıbrıs Gazisi Resul Güney Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs Gazisi Resul Güney Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı
        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı
        Ordu'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı