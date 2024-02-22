Kızılay'a 14 kez kan bağışı yapan emekli öğretmene madalya verildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 14 kez kan bağışında bulunan emekli öğretmen Ömer Akkaya, Türk Kızılay Genel Merkezince bronz madalya ve berat belgesiyle ödüllendirildi.

Türk Kızılay Ünye Şube Başkanı Halit Özdemir, gazetecilere, farkındalık oluşturmak adına vatandaşları, ülke genelinde belli sayıda kan bağışına ulaştıklarında madalya ve belgelerle ödüllendirildiklerini söyledi.

Kan bağışının önemine vurgu yapan Özdemir, "Değerli eğitimci Ömer Akkaya öğretmenimiz bugüne kadar Kızılay'ımıza 14 ünite kan bağışı yaptı. Hocamız yaptığı bu kan bağışı ile Kızılay'ımız tarafından bronz madalyayla ödüllendirildi." dedi.

Ömer Akkaya ise kan bağışının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kan, can demek. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Onlar kurum olarak gerekli çalışmaları yapıyorlar. Vatandaşlar olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmak durumundayız. Kızılay, milli bir kurumdur. Buna gerekli desteği vermeliyiz. Tüm halkımızdan da aynı duyarlılığı göstermesini bekliyoruz."

Akkaya, sağlığı el verdiği sürece kan bağışında bulunmaya devam edeceğine sözlerine ekledi.