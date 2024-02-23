Otomobil, fındık bahçesine yuvarlandı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

ORDU'nunFatsa ilçesinde otomobilin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada Sezgin Elibol (49) hayatını kaybetti, sürücü M.K. (27) ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. idaresindeki 55 KR 250 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten yolun altındaki fındık bahçesine yuvarlandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kazada Fatsa'da lastik tamiratı yapan Sezgin Elibol hayatını kaybetti, sürücü M.K. yaralandı. Hastanede tedaviye alınan M.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, cenaze işlemler sonrası Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Elibol'un cenazesi, namaz sonrası toprağa verildi.

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