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        Ordu'da şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet belgesi verildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:40
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        Ordu'da şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet belgesi verildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muammer Erol, şehidin, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret ederek ailesine başsağlığı diledi.

        Şehidin annesi Selma Atar'a şehadet belgesini teslim eden Erol, "Aziz vatanımız için canını feda eden kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz ruhu şad olsun. Rabbim sizleri de cennetinde buluştursun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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