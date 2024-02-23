Ordu'da şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet belgesi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet belgesi teslim edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet belgesi teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muammer Erol, şehidin, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret ederek ailesine başsağlığı diledi.
Şehidin annesi Selma Atar'a şehadet belgesini teslim eden Erol, "Aziz vatanımız için canını feda eden kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz ruhu şad olsun. Rabbim sizleri de cennetinde buluştursun." ifadesini kullandı.
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