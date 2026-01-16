Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da "Metehan'dan Mehmetçiğe Türk Devletleri Tarihi Müzesi" açıldı

        Ordu Büyükşehir Belediyesince Gülyalı ilçesinde yaptırılan "Metehan'dan Mehmetçiğe Türk Devletleri Tarihi Müzesi" ziyarete açıldı.

        Giriş: 16.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:41
        Ordu'da "Metehan'dan Mehmetçiğe Türk Devletleri Tarihi Müzesi" açıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesince Gülyalı ilçesinde yaptırılan "Metehan'dan Mehmetçiğe Türk Devletleri Tarihi Müzesi" ziyarete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki müzenin açılış töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, önemli bir eseri hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Müzenin canlı bir proje olduğunu belirten Güler, "Hayat boyunca tartışmaya ve katkıya açık olacak. Biz ülke olarak bir çınarız. Çınar büyümeye, kök salmaya devam edecek. Bizsiz bir tarih olmayacağı için bizsiz bir gelecek de olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ve ilçe belediye başkanları müzenin açılış kurdelesini kesti.

        Tören, müzenin gezilmesi ve mehteran ekibinin konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

