Ordu'da 'Metehan'dan Mehmetçiğe Türk Devletleri Tarihi Müzesi' açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince Gülyalı ilçesinde yaptırılan "Metehan'dan Mehmetçiğe Türk Devletleri Tarihi Müzesi" ziyarete açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki müzenin açılış töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, önemli bir eseri hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Müzenin canlı bir proje olduğunu belirten Güler, "Hayat boyunca tartışmaya ve katkıya açık olacak. Biz ülke olarak bir çınarız. Çınar büyümeye, kök salmaya devam edecek. Bizsiz bir tarih olmayacağı için bizsiz bir gelecek de olmayacak." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ve ilçe belediye başkanları müzenin açılış kurdelesini kesti.



Tören, müzenin gezilmesi ve mehteran ekibinin konseriyle sona erdi.

