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        Haberler Gündem Güvenlik Organ ticareti şebekesine operasyon: 11 gözaltı

        Organ ticareti şebekesine operasyon: 11 gözaltı

        Adana'da polis ekipleri, organ ticareti şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:40
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        Organ ticareti operasyonu: 11 gözaltı
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        Adana'da polis ekipleri, organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce İsrail'den uçakla Adana'ya gelen 7 kişinin pasaportunu incelemeye aldı.

        SAĞLIK TURİZMİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞLER

        Sağlık turizmi için Türkiye'ye geldiklerini ileri süren 7 kişiden 2'sinin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Bu iki kişinin Suriye uyruklu A.S. (20) ve Z.M.Z. (21) olduğu belirlendi.

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        BÖBREKLERİNİ İSRAİLLİLERE SATMAK İÇİN ANLAŞMIŞLAR

        Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye vatandaşı A.S. ve Z.M.Z'nin, böbreklerinin para karşılığında İsrail uyruklu S.A.S. (68) ve 28 yaşındaki İsrailli kadın E.A.M'ye Adana'da yapılacak ameliyatla nakledilmesi için anlaştığı saptandı.

        Polis ekipleri, teknik ve fiziki tabibin ardından düzenledikleri operasyonla Suriyeli A.S. ve Z.M.Z. ile İsrailli S.A.S, M.A.S. (32), E.A.M. A.A.M. (22) ve M.A.M'nin (37) yanı sıra E.D. (51), F.Ö. (49), M.A.U. (58), A.K'yi (31) gözaltına aldı.

        YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

        Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi.

        Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

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        #organ ticareti
        #adana
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