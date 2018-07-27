Orleans - Lens rakamlar

Orleans ve Lens, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Orleans son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lens son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 220. İddaa'da Orleans kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Lens kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Orleans son haftadaki Quevilly müsabasında 1-0 yenildi.

Lens ise Niort maçında 3-1 kazandı.

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