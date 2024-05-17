Erol Keleş uçakta kalbi duran yolcuyu kurtardı! Keleş 26 Mart'ta da bir çocuğu kurtarmıştı

Erol Keleş uçakta kalbi duran yolcuyu kurtardı! Keleş 26 Mart'ta da bir çocuğu kurtarmıştı

Uçakta yolcunun kalbi durdu! Milletvekili 2. kez hayat kurtardı! AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü. Uçağın piste inmesinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Keleş'in, 26 Mart'ta da Elazığ'da, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarmıştı. Olay basına da yansımıştı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.05.2024 - 13:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:43 facebook

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