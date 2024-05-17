Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker düzenlediği basın toplantısında, Holding ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda açıklanan verilere göre 2023 yılında Yıldız Holding'in cirosu dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 13.5 milyar dolara ulaştı. Firmanın ihracatı ise Aralık 2023 itibarıyla önceki yıla göre yüzde 10 artarak 817 milyon dolara ulaştı.

KÂRLILIKTA ÜLKER CİRODA ŞOK LİDER

Holding şirketlerinden Ülker'in kârlılıkta, Şok Marketler'in ise ciroda lokomotif görevi üstlendiğini belirten Ali Ülker ihracatta daha önce 1 milyar dolar hedefi koyduğunu hatırlatarak "İhracatta bu sene 900 milyon doları aşacağız" ifadelerini kullandı.

REKLAM 2024'TE 330 MİLYON DOLAR YATIRIM HEDEFİ Bunun yanında son 5tyılda 1 milyar dolarlık yatırım yapan Yıldız Holding 2024 için 246 milyon doları Türkiye’de olmak üzere, toplam 330 milyon dolar yatırım hedefi açıkladı. Ülker'in verdiği bilgiye göre Yıldız Holding bugün itibarıyla dünyada bisküvide 2, çikolatada ise 7. en büyük konumuna ulaştı. Çalışan sayısı ise 65 bini Türkiye'de olmak üzere 80 bine yükseldi. "GLOBAL LİDERLİĞİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ" Ülker, “Türkiye’deki istikrarlı ve güçlü büyümemizi devam ettirerek küresel yatırımlarımızın da katkısıyla Holdingimizin ‘Global Lider’liğini daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Üreten, geleceğe ilham veren, paydaşlarla güçlenirken topluma da değer sağlamayı önceliklendiren anlayışla global liderlik yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 2024 yılında odaklanma stratejimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda global liderlik yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

"NEDEN HEP MARKETLERE YÜKLENİLİYOR?" Şok'un yanında Bizim Toptan ve Seç Marketleri ile de perakende sektöründe faaliyet gösteren ve bu markalarıyla sektörün en büyük oyuncuları arasında yer alan Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker son dönemlerde sık sık gündeme gelen fahiş fiyat tartışmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Restoran ve konaklama tesislerinde de fiyatların çok yükseldiğine dikkat çeken Ülker "Bu konuda neden hep marketlere yükleniliyor? Restoranlara gidiyorum fiyatlar korkunç. Bizim Market toptan satış odaklı. Zaten fahiş fiyat uygulasa silinip gider. Şok ise zaten indirim marketi" ifadelerini kullandı.

"ZABITA MEMURU SANIRIM HAYATINDA MUTFAĞA GİRMEDİ" Ali Ülker kendilerine uygulanan ve daha sonra itirazları sonrası iptal edilen bir fahiş fiyat cezasının hikayesini de şöyle anlattı: "Zabıta markete denetim geldi. Markette 3 çeşit pirinç var. Zabıta memuru bir daha ucuz olan ithal pirincin fiyatına bir de yerli pirincin fiyatına bakıp 'arada fark var diyerek' fahiş fiyat uygulaması yaptı. Zabıta memuru sanırım hayatında mutfağa girmedi. Sonra itiraz ettik ceza iptal oldu. En yüksek ve düşük vasıflı ürünü karşılaştırıp 'fahiş fiyat var' diyebiliyorlar." "GRAMAJI KÜÇÜLEN ÜRÜNLERİMİZ VAR" Bunun yanında simit fiyatının altında fiyata bisküvi sattıklarını söyleyen Ülker, şöyle devam etti: "Fiyatı piyasalar ve tüketici belirliyor. Girdi ve üretim verimliliğini kontrol etmek önemli. Gramajı küçülen ürünlerimiz var ama büyüyenler de var. İsrafı engellemek adına küçültüyoruz. Bunun yanında kalori hesabı sebebiyle de ürünler küçülebiliyor. Enflasyon düşükken çikolatalı gofreti 5 yıl boyunca 1 liraya sattık. Ama o dönem gramı 38'den 32'ye düştü. Şimdi ise 36 grama çıktı. İdeal gramajına geldi."

BORÇ 9 MİLYAR DOLARDAN 2.5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ Şirketin borç durumuyla ilgili de bilgi veren yaptıkları global satın almalarve yatırımlar sebebiyle 2018'de toplam borçlarının 9 milyar doları geçtiğini, daha sonra bunun 6.5 milyar dolarını sendikasyona bağladıklarını belirterek "Yıldız Holding, Nisan 2024 itibarıyla sendikasyon borcunu 1.1 milyar dolara indirdi. 2030'a kadar vademiz var ama biz erken ödemeyi planlıyoruz. Sendikasyon dahil global borcumuz 2.5 milyar dolar seviyesinde" dedi. "SOSYAL FAYDA KONULARINA ODAKLANMAYI SEÇTİM" Toplantıda “Göreve başladığım 2020 yılında dünyada paradigma kırılımı yaşanırken, konjonktürel değişimlere ve zamanın ruhuna uygun bir liderlik tarzı benimsedim. Böylelikle karlılığın nihai amaç olamayacağı inancıyla sosyal fayda konularına odaklanmayı seçtim” açıklamasını anımsatan Ali Ülker, 4 yıllık görev süresince sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği, genç istihdamı gibi alanlarda belirgin mesafeler kat ettiklerini söyledi.

"İŞLERİMİZ ZAMANDAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZ HALE GELDİ" Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladıktan 10 gün sonra pandemiyle yüzleşmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Ali Ülker, “Bu zorlu dönemde çok önemli tecrübeler edindik. Dünyanın içinde bulunduğu karmaşa ortamında ‘belirsizliği yönetebilmek’ temel yetkinlik olarak ön plana çıktı. Pandemiyle birlikte işlerimiz zamandan ve mekândan bağımsız hale geldi. Tabii böyle ani değişim ortamlarında, Yıldız Holding gibi köklü kurumların öz değerlerini koruması da bir zorunluluk” dedi. Yaptıkları her işle topluma fayda sağlamayı hedeflediklerini, bunun için de fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi global değerleri benimsediklerini kaydeden Ali Ülker, “Böyle köklü değerler kaybolmaz ancak bazılarını güçlendirmek ve güncellemek, zamana ayak uydurabilmek lazım” dedi. Ali Ülker, pandemi döneminde yaptıkları “Kurum Kültürü ve Değerler Araştırması” ile Holdingin dünya genelindeki 3 bin çalışanından görüş aldıklarını da sözlerine ekledi.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ VE KAPSAYICILIĞI GÖZETEN KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURUYORUZ" Ali Ülker, 1944'ten bu yana iş ortakları ve on binlerce çalışanıyla farklı coğrafyalarda “İnsana yatırım” vizyonu ve “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyerek, “Değişen ve gelişen küresel ve yerel gündemlerle birlikte, değer temelli ancak yaşayan yenilikçi bir kurum kültürü oluşturmanın bizi geleceğe taşıyacak temel unsurlardan olduğunu düşünüyoruz. Yıldız Holding olarak, tüm paydaşlarımızı dahil eden adil süreçler yürütüyor, ilişkilerimizi etik ilkelerimizin ışığında güvenilirlik ve şeffaflık esaslarıyla sürdürüyoruz. Farklılıklara saygı duyarken, fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı gözeten bir iklim yaratıyoruz. Sosyal faydayı işlerimizin merkezine koyarak, geleceğin iş dünyasına ilham veriyoruz” dedi.

98 FARKLI PASAPORT ÇALIŞIYOR Yıldız Holding Çalışma İlkeleri Platformu’nun çalışmalarına değinen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Manifestomuz ve taahhütlerimiz hazır. Değerlerimizin eylem alanlarını ve performansını ölçümlemeyi de hedefleyen bu ilkeleri ‘Adalet, Şeffaflık ve Güvenilirlik, Kapsayıcılık ve Eşitlik, Etkin Yönetişim ile Sorumlu Lider Holding’ başlıkları üzerinden oluşturacağız. Bu değerlerin söylemden eyleme geçirilmesinin anlamlı olduğunun farkındayız. Hayata geçecek bu ilkeler için sistemli, ölçülebilir ve takip edilebilir bir yapıyı da inşa edeceğiz” dedi. Ali Ülker, Türkiye’den Hindistan’a, Çin’den Amerika’ya, Nijerya’dan İngiltere’ye çok geniş bir coğrafyada 98 farklı pasaporta sahip yaklaşık 80 bin çalışanı bulunduğunu belirterek, sahip oldukları en büyük zenginliğin ‘insan’ olduğunu vurguladı.

Ali Ülker, fırsat eşitliği konusuna daha odaklı şekilde eğilmek ve tüm şirketlerin aynı çatı altında hizalanması adına 2021’de Yıldız Holding Kadın Platformu’nu kurduklarını belirtti. Fırsat eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik yaklaşımlarını da “Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu" altında bir araya getirdiklerini söyledi. Yıldız Holding’in bu girişiminin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünyaya örnek gösterildiğini, aynı zamanda London Business School’da örnek vaka seçildiğini ifade etti.

Toplantıda Yıldız Holding Kadın Platformu’nun kısa süre içinde tüm dünyaya örnek olan projelerini paylaşan Begüm Mutuş, Holding’in bu vizyonla yürüttüğü projeler sayesinde son üç yılda kadın girişimciler için 10 milyon doları aşan değerde etki yarattığını söyleyerek Kerevitaş’ın “Tarımın Kadın Yıldızları”, “Şok’ta Ben de Varım” projelerini örnek gösterdi. Globalde Lady GODIVA Girişimi aracılığıyla her yıl kendi toplumlarında fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve kadınların güçlenmesi için çalışan sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği verildiğini ifade eden Mutuş, TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları Projesi’ni de 15 yaş altı kız çocuklarına futbolda fırsat eşitliği sunmak için hazırladıklarını belirtti.

Yıldız Holding Kadın Platformu’nun yanı sıra fırsat eşitliği ilkesiyle yakından bağlantılı olan “çeşitlilik ve kapsayıcılık” konularına büyük önem verdiklerini anlatan Ali Ülker, pladis’in “Nöroçeşitlilik Ağı” projesiyle, işe alım kriterlerindeki bariyerleri ortadan kaldırarak nöroçeşitliliğe sahip bireylere (otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, obsesif kompulsif bozukluk) alan açtıklarını ve işe alımda fırsat eşitliliği yarattıklarının altını çizdi. "BU KUŞAKTAN ÖĞRENİYORUM" Özellikle gençlerin, “kazandıklarını topluma geri verebilen” şirketleri tercih ettiğini söyleyen Ali Ülker, “Gençler artık ‘amaç odaklı şirketlerde’ çalışmak istiyor. Amaç odaklı şirket kavramı ise bizim için yeni değil. ‘En Gözde Şirketler’ araştırmasında ‘Holdingler’ kategorisinde 3 yıldır yer alıyoruz. Son 2 yıldır ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesindeyiz. Bugün holding ve şirketlerinde aynı anda 4 kuşağın çalıştığını görüyoruz. Ben kendimi bu kuşağın ‘menti’si olarak görüyorum. Z kuşağı, toplam çalışanlarımızın yüzde 29’unu oluşturuyor. Bu gençleri can kulağıyla dinliyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum.”

'İSRAFSIZ ŞİRKET' İŞ MODELİ Yıldız Holding’de yönetim yaklaşımlarının temelini, “İsrafsız Şirket” iş modelinin oluşturduğunu belirten Ali Ülker şunları paylaştı: “Göreve geldiğim ilk günden beri sürdürülebilirlik önceliğim oldu. Yıldız Holding’de sürdürülebilirliği iş stratejilerimizin temeli olarak görüyoruz. 2050 yılına kadar “net sıfır” karbon hedefine ulaşmak üzere küresel ölçekte çalışmalarımıza devam ederken tüm şirketlerimizde yeşil dönüşüm yatırımlarımıza hız verdik. Diğer yandan tüm değer zincirimize dokunan yenilikçi projeler geliştiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Senenin Yıldızları Ödül Programı vesilesiyle de Yıldız Holding çalışanlarının yenilikçi ve katma değer sağlayan projelerini ödüllendiriyoruz. Ödül Programı kapsamında her sene farklı bir temada Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü’nü veriyorum. Geçtiğimiz yıl Çevresel Sürdürülebilirlik alanındaki bu ödülü vermemiş, şirketlerimizin bütüncül bakış açısıyla paydaşlarımıza da dokunan çalışmalara imza atmalarını teşvik etmek amacıyla bu sene vereceğimi açıklamıştım. Bu yılın ödülünü London Stock Exchange Group’da gösterdiği başarılı performans ve entegre sürdürülebilirlik vizyonuyla Ülker aldı.”