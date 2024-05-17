E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı. E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.