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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motokurye Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: "Babamın eşini nereden tanıyorsun?" diye sormuş! - Son dakika gelişmesi

        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüpheli: Beni tersledi, bıçakladım

        Türkiye'yi dehşete düşüren motokurye Ata Emre Akman cinayetinde katil zanlısı E.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Caninin ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Akman'ın E.Ö.'nün bahsettiği Sultan D.'ye değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:42
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        Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) ifadesi ortaya çıktı.

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        DHA'nın haberine göre E.Ö.'nün, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Akman'ın, E.Ö.'nün bahsettiği Sultan D.'ye değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı.

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        Olay, 11 Mayıs'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

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        E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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        OLAY KAMERADA

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

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        E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

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        Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

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        Ayrıca olaydan 1 hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı. Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer alıyor.

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        SALDIRGANI TANIMIYOR

        Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi.

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        E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı. E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

        #son dakika
        #Ata Emre Akman
        #Balıkesir
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