Tokat'ta, tüyler ürperten olay Erbaa ilçesinde yaşandı. Samet C., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mert T.'nin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüdüğünü gördü.

Araya giren kişiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan Samet C., yeniden gelerek keserle Mert T.ye vurmaya devam etti.

ZANLI VE ARKADAŞI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Samet C. ile olayda kendisine yardım eden Bekir Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Öte yandan Samet C.'nin keserle Mert T.'ye saldırdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.