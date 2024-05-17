Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, caddenin ortasında keserle başına ve bacaklarına defalarca vurulan kişinin yaralanması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Mert T, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi
Tokat'ta, tüyler ürperten olay Erbaa ilçesinde yaşandı. Samet C., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mert T.'nin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüdüğünü gördü.
KESERLE BAŞINA VE BACAKLARINA VURDU
AA'da yer alan habere göre koşarak Mert T.ye saldıran Samet C, keserle önce başına, yere düşmesinin ardındansa defalarca bacaklarına vurdu.
ARAYA GİRDİLER VURMAYA DEVAM ETTİ
Araya giren kişiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan Samet C., yeniden gelerek keserle Mert T.ye vurmaya devam etti.
ERBAA'DAN TOKAT'A SEVK EDİLDİ
Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Mert T., buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi.
ZANLI VE ARKADAŞI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Samet C. ile olayda kendisine yardım eden Bekir Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Öte yandan Samet C.'nin keserle Mert T.'ye saldırdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.