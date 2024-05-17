Seren Fosforoğlu silikon taktırdı: Herkesin vardı, bir benim yoktu
Seren Fosforoğlu estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Göğüslerine silikon taktıran Fosforoğlu; "Herkesin vardı, bir benim yoktu" dedi
Seren Fosforoğlu, güzellik için bıçak altına yatan ünlüler arasına girdi. Dün operasyon geçiren 48 yaşındaki oyuncu, göğüslerine silikon taktırdı.
"BU YAŞTAN SONRA KISMETMİŞ"
Hastane odasından sevenlerine seslenen Seren Fosforoğlu, "Bu yaştan sonra kısmetmiş... Kendim istediğim bir şeyi yaptım sonunda" ifadelerini kullandı.
"YILLARDIR İSTİYORDUM"
Seren Fosforoğlu ayrıca Haberturk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yılladır istiyorum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Herkesin vardı, bir benim yoktu. Kendimi iyi hissetmek için yaptırdım."