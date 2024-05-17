Son dakika haberi Raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarını artık aile hekimleri yazacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3.2 milyar lira tasarruf sağladıklarını açıkladı.