Son dakika haberi Raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarını artık aile hekimleri yazacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi
Giriş: 17.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.
Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3.2 milyar lira tasarruf sağladıklarını açıkladı.
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