Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu son kararlarını açıkladı. Buna göre kendisini sosyal mecralarda psikolog ve 'cinsel terapist' olarak tanıtan, bu sayede önemli takipçi ve izlenme sayılarına ulaşan Buse Aydın'a 550 bin 59 lira ceza verildi.

Reklam Kurulu'ndan yapılan açıklamada Aydın'a ait Youtube'da 'Aydın Psikoloji', Instagram'da ise Psikolog Buse Aydın hesaplarına ilişkin yapılan incelemede "Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları" gibi uzmanlık alanlarına giren tedavi ve hastalık durumlarına ilişkin konularda tanıtımlarda bulunulduğu tespit edildi.

Açıklamada "Ancak hastalık ve tedavi durumlarına ilişkin sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımların ilgili mevzuat gereği sağlık kuruluşları tarafından ve konusunda yetkili sağlık meslek mensuplarınca verilmesi gerekirken sağlık alanında faaliyet göstermeye yetkili olmayan şahıs tarafından inceleme konusu tanıtımlarda tabip yetkisinde olan hususlara yönelik tanıtım yapılmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğinin" değerlendirildiği belirtildi.

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Bunun yanında Reklam Kurulu tarafından "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te ‘Cinsel Terapist’ şeklinde bir meslek mensubu tanımı yapılmamış olmasına ve sağlık meslek mensubu olarak faaliyet gösterebilmek için ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş ruhsat veya benzeri bir izin belgesi olmamasına rağmen inceleme konusu tanıtımlarda şahsın ‘Cinsel Terapist’ olarak tanıtılmasının ve ‘Aydın Psikoloji’ adıyla bir kuruluş olduğu yönünde tanıtımlarda bulunulmasının tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve onların bilgi eksikliklerini istismar edici nitelikte olduğu" tespit edildi.

AYDIN: HİÇBİR BAŞARI CEZASIZ KALMIYOR

Hakkında verilen cezaya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Buse Aydın ise şunları söyledi:

"Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle psikolog olmamla ilgili problem yok. Bildiğiniz gibi ben hep 'cinsel terapist' olarak başlıyordum videolarıma ancak 'cinsel terapist' diye bir unvan olmadığı için cinsel danışman dememem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu.

İkinci ceza nedeni olarak vajinismus, erken boşalma gibi hastalık olarak kabul edilen videolar hekimlerin alanına girdiği için bu konular hakkında bilgi vermemem gerekiyormuş. Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmış durumdaydı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı."

"Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok içeriği değiştirdik komple. Yaptığım işte bir değişim olmadı sadece unvanı değiştirdik"