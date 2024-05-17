Erkan Yolaç'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü üzüntüsünü sosyal medya hesabında dile getirdi.



FEDON



Evet mi, hayır mı? Maalesef evet, çok değerli saygın, kıymetli sanatçı ağabeyim Erkan Yolaç'ı kaybettik. Mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım.



ÇİĞDEM TUNÇ



Erkan ağabeyim.

Gidiyorsun, bir devri de ardından kapatıyorsun.

Ne güzel adamdın, bizim kuşağımıza ne kadar güzel örnektin ağabeyim.

Sizlerden sonra tufan.

Cennette, en güzel bahçelerde, kavuş sevdiklerine ağabeyim.

Allah'ın nurunda sonsuz saadete erişirsin inşallah.

Başımız sağolsun.

AYŞEGÜL ALDİNÇ



İçinde bulunduğum bir kuşağın "Evet-Hayır" yarışmasıyla tanıyıp sevdiği Erkan Yolaç ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Duyduğunda sevindiği “Hayır”lar kifayetsiz artık. Rahmeti bol, mekânı cennet olsun. Ailesine sabırlar dilerim…

FİLİZ AKIN



Biraz önce duydum ve üzüldüm. İlk önce kendisini sonra da eşini tanıdım. Pek çok etkinliklerde beni anons ettiği olmuştur. Özel hayatında da çok şakacı iyi bir dosttu. Bugün ise o "Evet, Hayır"ın sevilen sunucusu ne yazık ki yok artık! Tüm sevenlerinin ve televizyon dünyasının başı sağ olsun, yakınlarına sabırlar diliyorum.