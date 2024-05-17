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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Sunucu Erkan Yolaç, hayatını kaybetti! Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

        SON DAKİKA: Erkan Yolaç, hayatını kaybetti

        Ünlü sunucu Erkan Yolaç 89 yaşında hayata veda etti. Yolaç, 'Evet - Hayır' yarışmasıyla hafızalarda yer edinmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:54
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        1970 ve 1980'li yılların fenomen yarışmalarından 'Evet - Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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        Uzun süredir yoğun bakımda olan Erkan Yolaç, 89 yaşındaydı.

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        Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşımıyla sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Ekranlarımızın unutulmaz siması Erkan Yolaç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz" denildi.

        TRT'den yapılan açıklamada; "Kurumumuzun simge isimlerinden; Türk televizyonculuğunun klasiklerinden "Evet - Hayır" yarışmasının sunucusu, meslek büyüğümüz Erkan Yolaç'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendine has üslubu, sıcacık esprileri ve her zaman gülen yüzüyle geniş ailemizin değerli bir üyesi olan Erkan Yolaç'a Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Hafızalara kazınan sunuculuğuyla hepimizin hayranlıkla hatırladığı Erkan Yolaç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise; "Ünlü sunucu Erkan Yolaç’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        "ÖBÜR DÜNYAYA GİTTİM, DÖNDÜM"

        2018'de torununun doğumu için gittiği ABD'de zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Erkan Yolaç, "Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah'ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok" demişti.

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        Erkan Yolaç, 1992'de Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Çankaya Köşkü'nde verdiği yeni yıl resepsiyonuna katılmıştı.

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        Erkan Yolaç'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü üzüntüsünü sosyal medya hesabında dile getirdi.

        FEDON

        Evet mi, hayır mı? Maalesef evet, çok değerli saygın, kıymetli sanatçı ağabeyim Erkan Yolaç'ı kaybettik. Mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım.

        ÇİĞDEM TUNÇ

        Erkan ağabeyim.
        Gidiyorsun, bir devri de ardından kapatıyorsun.
        Ne güzel adamdın, bizim kuşağımıza ne kadar güzel örnektin ağabeyim.
        Sizlerden sonra tufan.
        Cennette, en güzel bahçelerde, kavuş sevdiklerine ağabeyim.
        Allah'ın nurunda sonsuz saadete erişirsin inşallah.
        Başımız sağolsun.

        AYŞEGÜL ALDİNÇ

        İçinde bulunduğum bir kuşağın "Evet-Hayır" yarışmasıyla tanıyıp sevdiği Erkan Yolaç ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Duyduğunda sevindiği “Hayır”lar kifayetsiz artık. Rahmeti bol, mekânı cennet olsun. Ailesine sabırlar dilerim…

        FİLİZ AKIN

        Biraz önce duydum ve üzüldüm. İlk önce kendisini sonra da eşini tanıdım. Pek çok etkinliklerde beni anons ettiği olmuştur. Özel hayatında da çok şakacı iyi bir dosttu. Bugün ise o "Evet, Hayır"ın sevilen sunucusu ne yazık ki yok artık! Tüm sevenlerinin ve televizyon dünyasının başı sağ olsun, yakınlarına sabırlar diliyorum.

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        ERKAN YOLAÇ HAKKINDA

        Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli'de doğdu. Erkan Yolaç, 6 yaşındayken ailesiyle İstanbul’a taşındı.

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        Bir sene Saint Joseph Lisesi'nde okudu. Sonrasında Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam etti. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınınca eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti. Kastamonu Lisesi'nde öğrenci iken edebiyat öğretmeni olan Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından anons yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşadı. Bu ilk deneyimden sonra Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını yapmaya başladı.

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        1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Seyfi Dursunoğlu, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı.

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        Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet-Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı.

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        Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını "Evet" ya da "Hayır" kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı ve bu yarışmayı sundu. 'Meyhaneci' ve 'Yılların Ardından' filminde oyuncu olarak rol aldı.

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        Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye eski güzellerinden Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var.

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        #erkan yolaç
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