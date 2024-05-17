Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

Çetin Çetintaş, Türkiye'de Yoga'nın Rock Starı olarak anılıyor. Her popüler insanın yaşadığı gibi hem çok seviliyor hem de eleştirilere maruz kalıyor. Eleştiriler karşısında sakin kalmasının sırrının 'kendisi ile barışık olmasından' kaynaklandığını belirtiyor. Türkiye'de yoganın tanınması için yıllardır çeşitli çalışmaları bulunan Çetintaş'ın YouTube videoları, kitapları ve yoga okulu bulunuyor.

Çetintaş'a adeta bir akrobat gibi çeşitli pozlara girmenin yogayı ne kadar yansıttığını; kendi yoga yolcuğunu, manastır maceralarını, karanlık inzivaya dair merak edilenleri, neden sürekli turuncu giydiğini, Türkiye'de yoganın nasıl bir tepki ile karşılandığını, yogayı anlatmak, yaşatmak isterken karşılaştığı zorlukları sorduk.

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“YOGA POZLARI, YOGANIN SADECE BELKİ YÜZDE 10'UNU TEMSİL EDİYOR”

Yoga ne demek? Sosyal medyada gördüğümüz o çeşitli pozlar yogayı ne kadar temsil ediyor?

Yoga bizim kendimizi tanıma yolculuğumuz, kendimizle birleşme, bütünleşme ve yaşamdaki kendimizden ayrı gördüğümüz her şeyin bir parçamız olduğunu idrak etmemizi ve daha iyi bir şekilde var olmamızı sağlayan bir yolculuk, bir metot.

Sosyal medyada gördüğümüz yoga pozları yoganın sadece belki yüzde 10'unu temsil ediyor. Fakat yoganın görünebilen en basit kısmı fiziksel kısmı, kendi yaşadığımız daha içsel şeyleri dışarıya yansıtamıyoruz. İnsanların bu bedensel duruşları paylaşmasının sebebi yaşadığı o farkındalıkları anlatmasının yolu bedeninin nasıl değiştiğini göstermek.

Birisinin bedenine bakıp neler yapabildiğini gördüğümüzde aslında o bize ilham oluyor. Diyoruz ki “Ya bunu nasıl yapabilir?” Orada işte ne kadar çaba gösterdiğini, kendi üzerine ne kadar uğraştığını aslında birçok şeyi bize anlatıyor o fotoğraflar o görüntüler.

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Çetin Çetintaş: Yoga pozları yoganın sadece belki yüzde 10'unu temsil ediyor “YOGANIN KENDİMLE İLGİLİ SORMAM GEREKEN SORULARI FARK ETTİRMESİ, YOGA YOLUNA KENDİMİ ADAMAMI SAĞLADI” Peki, sizin yoga yolculuğunuz nasıl başladı? Benim yoga yolculuğum dövüş sporlarıyla ilgilenirken esnemek üzerine başladı. Fakat sonra zaman içerisinde fark ettim ki; yoganın tek amacı bedenimi esnetmek değil; bir felsefesi var. Aradığım bütün cevapları, bütün yolları yoganın içerisinde buldum. Bir şeyleri sorgularken nasıl sorgulayacağımızı aslında çok da iyi bilmediğimizde bir kısır döngüye giriyoruz. Çünkü öğretilmiyor nasıl sorgulayacağımız. Dolayısıyla bu bir düşünme metoduna ihtiyacımız var. Çünkü soruyu bile kısıtlı soruyoruz. Ve yoganın benim kendimle ilgili sormam gereken soruları fark ettirmesi, yaşamla ilgili merak ettiğim alanlara nasıl soru soracağımı ve o sorularla ilgili zihnimin nasıl çalışacağını görmemi sağlaması, bütün bunların hepsi sonra beni yoga yoluna kendimi adamamı sağladı. Ben yogaya ilk başladığımda çok boyun ağrısı çekiyordum, masa başında çalıştığım için, yanlış bir pozisyonda uzun saatler oturduğum için… Sonra bana bir hocam yoga yapmamı önerdi. Yoga hiçbir şey ifade etmiyordu bana. Daha sonra YouTube'a girdim, sizin kanalınıza rastladım. Orada daha önce spor geçmişi olmayanlar için sıfırdan yogaya nasıl başlanır sorusuna yanıt veren dersleriniz vardı. Ardından hikayesi olan derslerinizle karşılaştım… Hem bedeninle bir şey yapıyorsun hem sana bir şey anlatılıyor, bir hikaye anlatılıyor ama o senin hikayen. Bu şekilde, derslerden etkilenerek size gelen öğrenci oluyor mu hiç? REKLAM Çok oluyor. İnsanlar genelde ikiye ayrılıyor. Yoga pratiklerini çok yapmayan ama benim konuşmalarımı dinleyen ve sadece işin fiziksel kısmında olan. Fakat bu insanlar başladıktan sonra, bir yerden sonra içerideki o hikayeleri duydukça, bedenlerinin içerisinde bir hikaye yaşandığını fark ettikçe, ondan sonra işin felsefi kısmına yön almaya başlıyor. Çünkü yogadaki en heyecan verici şey o bence. Bedenimizle hareket ederken bir senaryonun içindeyiz.

Çetintaş: Anlattığım her şeyi benim de hayatımda uyguluyor olmam, benim insanlar tarafından çok hızlı sahiplenilmemi ve bana değer verilmesini sağladı Popülerliğinizin ve başarınızın altında yatan sebep sizce nedir? Size ilgi gösterilmesi nasıl hissettiriyor? Yogayı 360 derece hem uyguluyor hem de anlatıyor olmam. Aslında yoga pratik olduğu için sadece anlatıyor olsaydım ve ben bunları pratik etmiyor olsaydım o zaman bu insanlar için bir hikaye gibi olurdu ve bu kadar insanlara geçmezdi. İnsanlara geçiyor olmasının sebebi anlattığım her şeyi benim de hayatımda uyguluyor olmam, benim de aynı yollardan geçmiş olmam. Bu benim insanlar tarafından çok hızlı sahiplenilmeme ve değer verilmesini sağladı. Bazı derslerinizde özgüven, belki cesaret, belki içindeki savaşçıyı ortaya çıkarma gibi temalar işleniyor. Bu dersleri bilimsel olarak da kanıtlanmış şeylerden yola çıkarak mı hazırlıyorsunuz? Temeli nedir? Günümüzde bu bedenimizde çalıştığımız konuların ortaya çıkması, bedenimizde hangi kaslarla, hangi çalışma grupları ile ilişkili olduğu, yoga tarafından binlerce yıldır anlatılıyor da olsa, bilim bunu son on yıldır göstermeye başladı. REKLAM Evet, bedenimizdeki bu kaslar duygularla ilişkili, işte bu yüzden somatik çalışmalar önemli. Bedenimizdeki çalışmalar sayesinde duygusal olarak bazı konuları yönetebildiğimizi ve aşabildiğimizi ya da bazı yeteneklerimizi daha iyi kullanabildiğimiz artık gösterilen bir konu. O yüzden bu çalışmalar günümüzde zaten gittikçe daha da bilimsel temellere oturuyor.

Esra Şaşmaz-Çetin Çetintaş “ÖLENE KADAR TURUNCU GİYECEĞİM GİBİ BİR SEÇİM DEĞİL” Neden sürekli turuncu giyiyorsunuz? Birincisi, insanlar zannediyor ki benim tek bir rengi giymemin sebebi sanki bana artık bu renk giyeceksin ya da tek renk giyeceksin gibi bir dayatma olmuş da yetiştirildiğim manastırlarda böyle bir şey kalmış gibi bir algı oluyor. Fakat ben çocukluğumdan beri tek renk giyinmeyi çok seviyorum. Birden fazla rengi aynı anda giymek hoşuma gitmiyor. Bu yüzden üniversite yıllarında hep siyah giyerdim. Sonra işte o zamanlarda siyahlar, satanistler meşhur olmuştu ve etrafımızdakiler bana şey diyordu, “Sen satanist mi oldun? “Niye sürekli siyah giyiyorsun?”. Ondan sonra bir dönem sürekli mor giymeye başladım. Sonra bir dönem sürekli bordo giydim. Ve en son kaldığım manastırda turuncu giyiliyordu o turuncu renk benim çok hoşuma gitti. REKLAM Çakraların renklerine göre de her rengin bir anlamı var. Turuncunun anlamı da zihni yönetmek, duyguları yönetmek. Ve sonra renklerin anlamına bakarak ben aslında renge göre seçmeyeyim, gerçekten ihtiyacım olan şeye göre seçeyim dedim. Aynı zamanda turuncu keyfin de rengi. Ama bu şey gibi değil yani, ölene kadar turuncu giyeceğim gibi bir seçim değil. Yani öbür gün turuncuyu bıraksam belki hep kırmızı giyeceğim. Yani yine beni insanlar şey görmeyecek, üstü kırmızı, altı yeşil görmeyecekler. Çünkü birden fazla renk giymek bana vakit kaybı gibi geliyor.

Çetintaş: Turuncunun anlamı zihni yönetmek, duyguları yönetmek. “KENDİMİ BİR SÜNGER GİBİ HİSSEDİYORUM Size yöneltilen eleştiriler karşısında bu kadar sakin kalabilmenizin altında yatan sebep nedir? Karşımdaki insanı kendime bir tehdit olarak görmüyorum. Çünkü kendimle barışığım. Yaptığım şeyin ne olduğunu biliyorum. Yaptığım şeyi yüzde 100 eminlikle yapıyorum. İnsanların söyledikleri şey beni etkilemiyor. Çünkü etkilemesi için benim içimde boşluklar kalması lazım. Yani bir şey yaparken emin değilsen, gerçekten o yaptığın şey acaba böyle mi ya da şöyle mi sonuç verecek diye kaygıların varsa o zaman aslında o insanların söylediği şey senin o boşluklarını yakalıyor. Ne kadar göz önündeysen o kadar insanların kendi hikayeleriyle ilgili çatışmaların sebebiymiş gibi görünebilirsin. Yani aslında sana kızıyordur ama kızdığı şey sen değilsindir. Burada biraz anlayış önemli bence. Zaten dünyada yeterince sinirli insan var. REKLAM Bir kısmımızın da anlayışlı olarak o insanların yumuşamasına alan tutabilmemiz lazım. Bu noktada ben kendimi bir sünger gibi hissediyorum aslında. Yani insanlar ne kadar kötü bir şey söylerse söylesin o süngerin emmesi gibi. Onu emdiğimde o beni rahatsız etmiyor. Çok kolaylıkla emebiliyorum. Ama iç dünyamı hiç etkilemiyor. Çünkü iç dünyamda ben çok stabilim. Kişiselleştiremiyorum yani. Diyelim ki şimdi bu haberi her yaş grubundan, yogayı daha önce hiç duymamış biri bile okuyacak. Ama ortak olduğumuz şey hepimizin içindeki o boşluklar. Bende şey çok olur, bir haber okuduğumda, Instagram'da bir şey gördüğümde sadece bir cümlenin beni çok etkilediği ve oradan bambaşka yerlere evrildiği çok olur. Belki bu anlamda okurlara böyle bir ışık yandırması için o içimizdeki boşluğu nasıl doldurabiliriz ya da doldurmak gerekiyor mu? Bir adım atalım o boşluğu doldurmak için ama ne olsun? Boşluğun oluşmasının sebebi bizim kendimizi az önce de söylediğin gibi tanımıyor olmamız. Tanımadığımız yerleri boş bırakıyoruz. Bilmediğimiz soruları boş geçmek gibi. Ve sonra o boşlukları başkaları doldurmaya başlıyor bizim yerimize. Ve biz başkasının doldurmasına izin verdiğimizde senin beni benden çok tanıdığını düşünmeye başladığında sen benimle ilgili söylediğin şeyleri ben gerçek kabul etmeye başlıyorum. Ve senin söylediğin şeyi içime alıp o şeyle ilgili düşünmeye, üzülmeye, kızmaya ya da kendimi suçlamaya başlıyorum. REKLAM Çünkü kendimi tanımadığım için diyorum ki ben kendimi tanımıyorum herhalde o beni tanıyordur. Bu yüzden biz kendimizi tanımazsak bizi tanıdığını iddia eden insanların söylediği şeyleri gerçek zannedip bu sefer mutsuz hayatlar kurmaya başlarız. O yüzden kendimizi tanımamız başkasının bizim üzerimizde hüküm kurmasına engel olan en temel şey.

Çetintaş: İnsanların söyledikleri şey beni etkilemiyor. Çünkü etkilemesi için benim içimde boşluklar kalması lazım Sizce hayatın anlamı nedir? Bence her insanın hayatının anlamı kendini gerçekleştirmesi, kendi olması. Yaşamımızın anlamı içimizdeki o kaynak öz dediğimiz şeyi hissettiğimiz yer. “KARANLIK İNZİVA BENİM KEŞFETTİĞİM BİR ŞEY DEĞİL” Ve şimdi en çok merak edilen şeyi soracağım. Karanlık oda inzivası nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştunuz. Şimdiyse basında Karanlık odayla ilgili güzel paylaşımlar görüyoruz. Sizce ne değişti? Karanlık inziva dediğimiz şey… Düşünün hepimiz ömrümüzün yarısını karanlıkta geçiriyoruz. Yani karanlık bizim için absürt bir şey değil aslında. Yani bu binlerce yıllık bir şey. Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil. Çilehanelerde de aynı şey yapılıyor. İşte İtalyanların, Katoliklerin mezara girip rahiplerin mezarın içerisinde meditasyon yapması; Uzakdoğu'da, Çin'de, Hindistan'da Tao öğretisinin içerisinde de, mağaraların içine girip orada meditasyon yapılması da aynı şey. Aslında dünyada bir karanlık teknolojisi var. Karanlık teknolojisi dediğim şey gece yani. Ve bu karanlık teknolojisinin bedenimize ne yaptığı günümüzde bilim tarafından zaten anlatılan bir şey. Ne yapıyor? Melatonin salgılanmasını artırıyor. Hormonlarımızı düzene sokuyor. Yani uyuduğumuz an bütün bedenimiz yenilenmeye başlıyor. View this post on Instagram A post shared by Çetin Çetintaş (@cetincetintas) “BEDENİMİZ KARANLIĞA MARUZ KALDIĞINDA YAŞLANMA DURUYOR” Yorucu bir şey mi bu? Yoga pratiğinin içerisinde bakılıyor deniyor ki pratik çok yorucu bir şey. Fiziksel olarak da, zihinsel olarak da yoruluyoruz. Çünkü sürekli kendimiz üzerine çalışıyoruz. Farkındalık yorucu bir şey. Karanlığın içerisine girdiğimizde bedenimiz yenilenmeye başlıyor. Kayakalpa deniyor bunu aslında Sanskrit dilinde. Kayakalpa demek de ölümsüz beden demek. Yani belli aralıklarla bedenimizi karanlığa bıraktığımızda bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey bu. Bedenimiz karanlığa maruz kaldığında yaşlanma duruyor. Çünkü melatoninin artması telomer uzunluğunu artırmaya başlıyor. Telomer uzunluğunun artması dışında sinir sistemimiz onarılmaya ve yenilenmeye başlıyor. Vücudumuzda temizlenmesi gereken hücreler yok ediliyor, otofaji yapılıyor vücudumuzun içerisinde. View this post on Instagram A post shared by Çetin Çetintaş (@cetincetintas) “TÜRKİYE'DE BUNUN BU KADAR SES GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM” Yogiler neden karanlık inzivaya çekiliyor? REKLAM Vücudumuzun içerisinde bu kadar karanlığa maruz kaldığımızda salgılanan hormonlar algımızın incelmesini, aslında rüyaya geçmemizi sağlayan o dalgalanmaların ortaya çıkmasına ve böylelikle bizim memnuniyet, şükretme, hoşnutluk gibi duygularımızın büyümesine ve yaşamımızın sorumluluğunu alabilen memnun bireylere dönüşmemize olanak veriyor. Aslında bunu yogiler hem bilinç seviyelerini yükseltmek için yapıyor. Günümüzde recovery'ler var ya insanlar gidiyor, çok spor yapan insanlar bedenlerini yeniliyor. Meditasyon haliyle, dinamik bir dinlenme haliyle bedenlerinin ve zihinlerinin yenilenmesini ve yeniden yapılanmasını sağlıyor. Dünyada eski Türkiye için bu çok yeni. Ben Türkiye'de bunun bu kadar ses getireceğini ve bu kadar farklı karşılanacağını hiç düşünmemiştim. Çünkü Bali'de karanlık odalar var. Tayland'da var. Karanlık odanın içerisinde jakuzi var, masaj aletleri var. İnsanlar karanlık odaya girip aynı zamanda bir spa deneyimi yaşıyorlar. Bunlar günümüzde çok meşhur, yani binlerce yıldır olduğu için günümüzde de hala meşhurluklarını koruyan çalışmalar. Türkiye'de bunun bu kadar enteresan karşılanacağını hiç düşünmedim. REKLAM Enteresan karşılanmasının sebebi bence Türkiye kişisel çalışmaları çok ötelemiş bir ülke. Tabii ki bunun sebebi Kurtuluş Savaşı çok eski bir tarihe dayanmıyor. Çok kolay süreçlerden geçmedik.