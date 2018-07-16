2018 KPSS Ortaöğretim sınavı başvuru işlemleri devam ediyor. 3 Temmuz'da başlayan KPSS Ortaöğretim başvurularının tamamlanması için sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim düzeyi için başvurularını gerçekleştiren adaylar sınav tarihini bekleyişini sürdürüyor. Peki, Lise KPSS başvuru son gün ne zaman? Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Ortaöğretim KPSS başvuru nasıl yapılır? İşte 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı ile ilgili ayrıntılar...

LİSE KPSS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 3 Temmuz'da başlayan 2018 KPSS Ortaöğretim başvuruları 19 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018 olarak açıklandı.

Geç başvuru tarihi ise 01 Ağustos 2018 olarak belirlendi.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2018 KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın cevaplama süresi, 130 dakika olacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak , sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek.

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e - İŞLEMLER’ de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracıl ığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde , bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e - İŞLEMLER’ de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecek. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmekte.