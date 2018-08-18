Son olarak Fi dizisinde Sadık Murat Kolhan karakterine can veren Osman Sonant, Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı Yavuz Hırsız karakteri ile izleyicilerin gönüllerine taht kuran Osman Sonant, son olarak Fi dizisinde yer almıştı..





OSMAN SONANT KİMDİR?

Osman Sonant, 1 Mart 1979'da İstanbul'da doğdu.

1997'deBahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

1998'de Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999'da girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı.

Birçok dizi, sinema ve reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırdı.

Şubat 2015'te başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırdı.

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