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Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de kayıp kişinin traktöründe kan izine rastlandı: 1 şüpheli gözaltında - HABERLER
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Osmaniye'de kayıp kişinin traktöründe kan izine rastlandı: 1 şüpheli gözaltında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması başlatıldı. Aramalarda şahsın kullandığı traktör park halinde bulundu. Yapılan incelemede, traktörde kan izine rastlanırken olayla ilgili olduğu düşünülen bir şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de kayıp kişinin traktöründe kan izine rastlandı: 1 şüpheli gözaltında - HABERLER
İki gündür aranıyordu, traktörde kan izine rastlandı!
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AA

Bostanlar köyü Göllüler Mahallesi'ndeki evinden, iki gün önce sabah saatlerinde, "Söğütlügöl köyüne tarla sürmeye gidiyorum" diyerek traktörle ayrılan Tekin Göl'ün (46) eve dönmemesi üzerine, ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

TRAKTÖRDE KAN İZİ

AA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktörü, park halinde buldu. Yapılan incelemede, traktörde kan izine rastlanınca Göl'ün traktörle Söğütlügöl'e beraber geldiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ve bölgeye gelen AFAD ekiplerinin, Göl için başlattığı arama çalışmalarına, havanın kararması üzerine ara verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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