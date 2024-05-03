Osmaniye'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.