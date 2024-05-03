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        Haberler Gündem Güncel Osmaniye'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

        Osmaniye'de etkili sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

        Osmaniye'de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 05:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 05:10
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        Osmaniye'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
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        Osmaniye'de gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

        ALT GEÇİT SULAR ALTINDA KALDI

        Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Alt geçitte mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yapıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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