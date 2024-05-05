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        Haberler Gündem Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

        Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

        Kahramanmaraş'ta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp, mağazaya girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, mağaza önünde telefonla konuşan kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:36
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobile Ahmet Karacabey Caddesi'nde seyir halindeyken arkadan gelen otomobil çarptı.

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        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, caddedeki mağazaya girdi.

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        O sırada mağazanın önünde telefonla konuşan Aykut Eryıldız, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

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        Yaralananın olmadığı kaza, mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        Görüntülerde Aykut Eryıldız'ın otomobilden kaçtığı anlar yer alırken, kaçarken telefonla konuşmaya devam etmesi de dikkat çekti.

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        "VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

        Eryıldız, "Olay anında annemle telefonla konuşuyordum. Sesleri duyunca kafamı çevirdiğimde arabanın üzerime geldiğini gördüm. Refleks olarak kaçtım. Çok şükür iyiyim, verilmiş sadakamız varmış" dedi.

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        #Kaza
        #KAHRAMANMARAŞ
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