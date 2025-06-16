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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv pazarında yerlilik oranı alarm veriyor - Otomobil Haberleri

        Otomotiv pazarında yerlilik oranı alarm veriyor

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 1.4 gerilerken, ihracat ise adet bazında yüzde 5 arttı. OSD raporuna göre, Ocak-Mayıs döneminde otomotiv pazarındaki yerlilik oranı ise sektörde alarm zillerinin çalmasına neden olacak seviyelere geriledi. Yılın ilk 5 ayında otomobil pazarındaki ithalatın payı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında ise söz konusu oran yüzde 80 oldu. Mayıs ayında ise otomobil pazarındaki ithalat oranı yüzde 71.6'ya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 16.06.2025 - 07:20 Güncelleme: 16.06.2025 - 07:20
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        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
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        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ocak-mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.4 azalarak 598 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 4 gerileyerek 375 bin 183 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim yüzde 3 azalarak 612 bin 238 adet oldu.

        Yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda yüzde 7 artış gösterdi. Ağır ticari araç grubu ise aynı dönemde yüzde 19 geriledi.

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        Ocak-Mayıs döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti.

        Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 53, otobüs-midibüs grubunda yüzde 62 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde kaldı.

        OTOMOBİL İHRACATI DÜŞERKEN TİCARİ ARAÇ ARTTI

        Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 5 artarak 440 bin 221 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde ticari araç ihracatı adet bazında yüzde 26 artarken, otomobil ihracatı yüzde 6 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak 4 bin 298 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk beş aylık döneminde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

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        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ilk beş aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 16,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 6 oranında arttı.

        İTHAL ARAÇ PAYINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

        2025’in ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 506 bin 592 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 oranında artarak 394 bin 327 adet oldu.

        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 4, ağır ticari araç pazarında yüzde 13, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 2 geriledi.

        Pazardaki son duruma yerlilik oranları perspektifinden bakınca ise rakamlar adeta alarm veriyor.

        Öyle ki, OSD raporuna göre, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 69 olarak gerçekleşti.

        Ocak-Mayıs döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde toplam hafif ticari araç satışları yüzde 2, yerli hafif ticari araç yüzde 39 azalırken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 17 oranında arttı.

        Mayıs ayında ise otomobil pazarındaki ithalat oranı yüzde 71.6'ya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

        Hafif ticari araç satışlarında ithalatın oranı ise Mayıs ayında yüzde 82.4 olarak gerçekleşti ve 2025'in Mart ayında son en yüksek ikinci değer olarak kayıtlara geçti.

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