Oxford United - Fleetwood maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig maçında Oxford United ile Fleetwood, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Oxford United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fleetwood, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 340 kodlu maçı oynayanlar; Oxford United galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Fleetwood galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Oxford United son haftadaki Blackburn Rovers müsabasında 2-1 yenildi.

Fleetwood ise Walsall karşılaşmasında 2-0 kazandı.

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