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        Haberler Gündem İzmir'de Kafes Operasyonu kapsamında 27 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı

        Türkiye'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, operasyon düzenlendi. "Kafes Operasyonu"nun İzmir ayağında, 27 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 20:12 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:21
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        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
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        Türkiye'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Aktaşlar" olarak adlandırılan grup ve diğer suç örgütlerine silah temininde bulunan gruplara yönelik çalışma başlattı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Bu kapsamda İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri'de 31 şüpheliye yönelik 145 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

        ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Adreslerde yapılan aramalarda 8 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 377 fişek, 7 uyuşturucu hap, 5 tabanca şarjörü, 9 tüfek şarjörü ve balistik yelek ele geçirildi.

        Öte yandan aynı gruplara yönelik bir süre önce gerçekleştirilen çalışmalarda 7 tabanca, 6 şarjör, 18 fişek ele geçirildiği belirtildi.

        Fotoğraf, AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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