İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
Türkiye'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, operasyon düzenlendi. "Kafes Operasyonu"nun İzmir ayağında, 27 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Aktaşlar" olarak adlandırılan grup ve diğer suç örgütlerine silah temininde bulunan gruplara yönelik çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİFotoğraf: DHA
Bu kapsamda İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri'de 31 şüpheliye yönelik 145 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIFotoğraf: DHA
Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİFotoğraf: DHA
Adreslerde yapılan aramalarda 8 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 377 fişek, 7 uyuşturucu hap, 5 tabanca şarjörü, 9 tüfek şarjörü ve balistik yelek ele geçirildi.
Öte yandan aynı gruplara yönelik bir süre önce gerçekleştirilen çalışmalarda 7 tabanca, 6 şarjör, 18 fişek ele geçirildiği belirtildi.
Fotoğraf, AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.