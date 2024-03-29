Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı, ne kadar?
Oy kullanmama cezası 2024 Belediye Başkanlığı Seçimleri öncesi gündeme geldi. Türkiye, Mahalli ve İdari Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Çeşitli nedenlerden dolayı oy kullanamayacak olanlar "Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmamanın cezası var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, oy kullanmama cezası hakkında merak edilenler...
Yerel Seçimlere artık sadece günler kaldı. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 206 binden fazla sandık kurulacak. Peki, seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi? İşte, YSK 2024 oy kullanmama cezası...
SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
OY KULLANMAMA CEZASI 2024
Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.
2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 2023 Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.