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Ozan Güven'den ilk açıklama

Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarından sonra ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımı bilinmesini isterim. Şiddet, ister fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemli rica ederim." ifadelerini kullandı

Ozan Güven, Deniz Bulutsuz

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un ilişkisi olaylı bitti. Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi oldu.

Yaşananlardan sonra Ozan Güven ilk kez konuştu.

Güven, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kamuoyunun dikkatine sunulur;

Öncelikle, birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebebiyet veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımı bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır.

Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder.

Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemli rica ederim.

Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin.

Saygılarımla,

Ozan Güven.

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