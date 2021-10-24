AA

Ülke genelinde, oy verme süresinin sona ermesinin ardından sandıklar kapatılırken, sandık başkanlarının da aralarında bulunduğu seçim görevlileri, siyasi partilerin gözlemcilerinin nezaretinde oy sayımına başladı.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki oy kullanma işleminin sona erdiğini, yurt dışında kurulan sandıklardaki oy verme işleminin ise devam ettiğini belirtti.

Nizamhocayev, ilk belirlemelere göre 16 milyon 36 bin 914 seçmenin oy kullandığını, bu sayının toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 80,8'ine denk geldiğini ifade etti.

Seçim yasasına göre, seçimlerde katılım oranının en az yüzde 33 olması durumunda seçimin geçerli sayılacağını anımsatan Nizamhocayev, "Yasa gereği yeterli katılım sağlanmasıyla seçimler geçerli sayıldı. Bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi halkımızın büyük tarihi başarısıdır." dedi.

Nizamhocayev, ayrıca şimdiye kadar seçimde usulsüzlük yapıldığına dair herhangi bir şikayetin bildirilmediğini dile getirdi.

Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da, yurt dışı da dahil toplam 21 milyon 266 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde 10 bin 760 sandık kuruldu.

5 ADAY YARIŞIYOR

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği seçimlerde Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden Bahrom Abduhalimov ile Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarışıyor.

Ülkedeki yasalara göre, katılım yüzde 33'ü aştığında seçimler geçerli sayılıyor. Herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi halde, en çok oyu alan iki aday seçimlerin ikinci turunda yarışacak.

Seçimi 50'den fazla ülkenin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğunun aralarında bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci takip etti.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği Özbekistan yasalarına göre, seçimde Özbekçeyi iyi bilen, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda ülkede sürekli yaşayan Özbekistan vatandaşları cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Aralık 2016'da gerçekleştirilen son cumhurbaşkanlığı seçimini 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61'inin oyunu alan Mirziyoyev kazanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HAYIRLI OLSUN

Dışişleri Bakanlığından Özbekistan’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarının dost ve kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Özbekistan’da 24 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Özbekistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarının dost ve kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Stratejik ortağımız Özbekistan’la ilişkilerimizin bölgesel güvenlik istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.