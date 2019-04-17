Özge Ulusoy: Podyuma çok severek çıkıyorum

Giriş: 17.04.2019 - 07:59 | Güncelleme:  

Özge Ulusoy, Adem Demirbaş'ın sahibi olduğu bir giyim mağazasında yeni sezon sohbetlerine katıldı. Basın mensuplarınında sorularına yanıt veren ünlü manken, Çağla Şıkel'in "Podyumu hala biz sallıyoruz" açıklamaları hakkında konuştu

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Özge Ulusoy, "Podyuma çok severek çıkıyorum. Uzun bir süre bırakmayı da düşünmüyorum. Çağla'nın açıklamasını okudum, çok tatlı. Bizi böyle görüyorlar, siz de bizi böyle görüyorsunuz. Biz bence işimizi severek yaptığımız için bu kadar tercih ediliyoruz" dedi.

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    Aşk hayatıyla ilgili sorular sorulduğunda konuyu değiştiren Özge Ulusoy, "Özel hayat hiç konuşmuyorum. Tercih etmiyorum, artık her şey göz önünde olduğu için kendimize ait bir alan kalsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

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