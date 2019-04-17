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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Özge Ulusoy, "Podyuma çok severek çıkıyorum. Uzun bir süre bırakmayı da düşünmüyorum. Çağla'nın açıklamasını okudum, çok tatlı. Bizi böyle görüyorlar, siz de bizi böyle görüyorsunuz. Biz bence işimizi severek yaptığımız için bu kadar tercih ediliyoruz" dedi.