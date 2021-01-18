Pakistan’da Kovid-19 nedeniyle 2 ay ara verilen yüz yüze eğitim

Yüz yüze okullar ne zaman açılacak?

AA

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, liselerde yüz yüze eğitim bugün başlarken; ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri de 1 Şubat’ta dersbaşı yapacak.

Başkent İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Kız Lisesi’nde de başlayan yeni dönemde öğrenciler ve öğretmenler, maskeli olarak okula geldi.

Okulun dışında tek tek ateşleri ölçülen ve ayakkabıları dezenfekte edilen öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak dersliklerine çıktı.

Eğitim kurumunun çeşitli yerlerine Kovid-19 önlemlerinin hatırlatıldığı afişler asılırken, sınıflarda da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Başta koridorlar olmak üzere, okulun farklı yerlerine de el dezenfektanları yerleştirildi.

- 10 bin 950'nin üzerinde kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da eğitim kurumlarının 26 Kasım’dan 24 Aralık 2020'ye kadar eğitime çevrim içi devam etmeleri kararlaştırılmıştı.

25 Aralık 2020'den 10 Ocak'a kadar yarıyıl tatili ilan edilmişti. Söz konusu yarıyıl tatili liselerde 1 hafta, ilkokul, ortaokul ve üniversitelerde de yaklaşık 3 hafta uzatılmıştı.

Kovid-19 vakalarının 521 bini geçtiği Pakistan'da, 10 bin 950'nin üzerinde kişi hayatını kaybetti.