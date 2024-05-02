Endonezya'daki Ruang Yanardağı yeniden harekete geçti: Binlerce kişi tahliye edildi
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi bölgesinde bulunan Sitaro Adası'ndaki Ruang Yanardağı'nda iki hafta önce meydana gelen volkanik patlamanın ardından ortaya çıkan yeni patlamalar nedeniyle binlerce ada sakinin hızlı bir şekilde tahliye edildi
Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda iki hafta önce meydana gelen volkanik patlamalar devam ediyor. Yanardağın yeniden lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgedeki 12 bin kişinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi.
Geçtiğimiz ay yaşanan patlamalar sonucunda adada yaşayan 828 kişi çevre bölgelere yerleştirilmişti. Ancak son günlerde patlamaların artmasıyla tahliye alanının genişletilmesine karar verildi.
Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması kararı aldı.
7 HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDU
Yaşanan volkanik patlamalar sonucu çevreye yayılan küller nedeniyle hava trafiğinde yoğun aksaklıklar yaşanırken, bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu.
Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya'ya doğru ilerliyor.
Endonezya'da 2018 yılında Anak Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonucu tsunami meydana gelmiş, felakette 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi de yaralanmıştı.