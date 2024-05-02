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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Tarihi önem taşıyan bu görüşmede; yeni anayasa, yerel yönetimler, ekonomi, emekli aylıkları, öğretmen atamaları gibi pek çok başlığın ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 08:08 Güncelleme: 02.05.2024 - 08:27
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Görüşmede yeni anayasa, ekonomi, çalışma hayatı ile Gazze'de yaşananların ele alınması bekleniyor.

        31 Mart yerel seçimlerin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile 22 Eylül 2016'da AK Parti Genel Merkezi’nde görüşmüştü. Bugünkü toplantıyla, AK Parti ve CHP liderleri, 8 yıl sonra bir araya gelmiş olacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel, ilk olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla telefonda görüşmüş, ardından da Meclis'teki 23 Nisan Resepsiyonu'nda kısa bir görüşme yapmışlardı. Daha sonra da CHP, Cumhurbaşkanlığı'ndan randevu talep etmişti.

        MASADAKİ KONULAR

        Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşmede, yeni anayasa, ekonomi, çalışma hayatı ile Gazze'de yaşananların ele alınması bekleniyor.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinin ana gündem maddesi yeni anayasa olması bekleniyor. Erdoğan, son olarak Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada birçok alandaki değişime dikkat çekerek, “Buna ayak uydurmak için de Türkiye’nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım” demişti.

        CHP liderinin gündeminde ise anayasa dışında; borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, öğretmenler başta olmak üzere atama bekleyen çeşitli meslek grupları, kamuya girişte mülakatın kaldırılması, Gezi tutukluları başta olmak üzere yargıda yaşanan sıkıntıları da içeren geniş bir dosya olacak.

        ÖZEL ESKİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüştü.

        Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.

        Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.

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