Gazeteler yapay zekaya karşı

ABD'de Alden Global Capital'in sahibi olduğu günlük gazeteler The New York Daily News, The Chicago Tribune, The Orlando Sentinel, The Sun Sentinel of Florida, The San Jose Mercury News, The Denver Post, The Orange County Register ve The St. Paul Pioneer Press OpenAI ve Microsoft'a dava açtı.

Gazeteler, OpenAI ve Microsoft'u; ChatGPT ve Microsoft Copilot da dahil olmak üzere yapay zeka ürünlerini eğitmek ve beslemek için telif hakkıyla korunan makaleleri izinsiz kullanmakla suçluyor.

Davada belirli bir tazminat talep edilmezken gazetelerin jürili yargılama talep edildiği ve yayıncılara içeriğin kullanımından dolayı tazminat borçlu olunduğunu aktardığı belirtildi.

"İŞLERİMİZİ ÇALMALARINA İZİN VEREMEYİZ" Davada, sohbet robotlarının metnin tamamını ortaya çıkardığı, çoğu zaman kaynağa belirgin bir şekilde bağlantı vermediği ve bunun da okuyucuların yerel gazeteleri desteklemek için abonelik ödemesi ihtiyacını azalttığı aktarıldı. REKLAM Kuruma ait gazetelerin denetiminden sorumlu Frank Pine açıklamasında "Yayınlarımızda bilgi toplamak ve haber vermek için milyarlarca dolar harcadık ve OpenAI ile Microsoft'un, kendi işlerini kurmak için çalışmalarımızı çalmalarına izin veremeyiz" dedi. Bir OpenAI sözcüsü yaptığı açıklamada şirketin Alden'in endişelerinden 'daha önce haberdar olmadıklarını' ancak bu gelişmeleri araştırmak için birçok haber kuruluşuyla ortaklıklar ve görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Microsoft sözcüsü ise yorum yapmaktan kaçındı.

NEW YORK TIMES DA DAVA AÇMIŞTI Aralık ayında da New York Times, OpenAI ve Microsoft'u sohbet robotlarını eğitmek için telif hakkıyla korunan makalelerini kullanmakla suçlayarak dava açmıştı. Microsoft ise bu davanın bazı kısımlarının reddedilmesini istemişti. "Haber ortaklarımızla birlikte, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının yayıncıların okuyucularla ilişkilerini derinleştirme ve haber deneyimini geliştirme konusunda büyük potansiyelini görüyoruz" dedi.