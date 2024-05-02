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        Haberler Gündem Hava Durumu SARI ALARM! Son dakika: 34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor - 2 Mayıs Hava Durumu

        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 34 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 07:29 Güncelleme: 02.05.2024 - 07:29
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        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleirnin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 17°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 20°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 25°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 27°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Yağmurlu 16°

        Adana

        Sağanak Yağış 26°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 23°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 23°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 21°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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