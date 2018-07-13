India TV´de yer alan habere göre, saldırıyı düzenleyenlerin kim olduğu henüz bilinmiyor; güvenlik güçleri ve istihbarat kurumları, saldırının bir intihar bombası saldırısı olup olmadığını araştırıyor.

Pakistan'da 25 Temmuz´da gerçekleşecek genel seçimler öncesinde Belucistan´daki saldırıdan birkaç saat önce Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki mitinge yapılan saldırıda beş kişi yaşamını yitirdi ve 37´den fazla kişi yaralandı.