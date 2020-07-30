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Sanatçı Fatma Turgut, 'Palavra' şarkısının klibini kendi telefonu ile bir kısmını Urla'da, bir kısmını ise Bodrum Turgutreis'te yer alan, uçsuz bucaksız maviliğin ve yeşilliğin her halini sunan Marinhill'de çekti. Görüntülerin düzenlemesini ise yönetmen Ecem Gündoğdu üstlendi.

Fatma Turgut, proje ile ilgili duygularını, "Bu projede yer almak çok değerliydi benim için. Şarkıyı çok seviyordum. Bir de Ozan Yılmaz'ın eşsiz düzenlemesiyle şarkı beni daha da heyecanlandırdı. Herkese keyifli dinlemeler" sözleriyle dile getirdi.

Turgut'un seslendirdiği Palavra şarkısının klibi, tüm dijital platformlarda yerini aldı.