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Sanatçı Fatma Turgut, ilk solo albümüne ismini de veren şarkısı 'Elimde Dünya'yı kliplendirdi. Söz ve müziği sanatçı dostu Can Bonomo'ya ait olan ve albümün üçüncü video klibinde Turgut'un turne görüntüleri, kulis hatıraları, konser performansları yer alıyor.

'Elimde Dünya' şarkısı ve klibi ile ilgili duygularını dile getiren Fatma Turgut, şunları söyledi:

Koronavirüs sebebiyle evlerimizde olduğumuz bu dönemde elimde olan görüntülerle bir klip oluşturmak istedim. İlk solo albümüme ismini veren Elimde Dünya şarkısının klibi albümün üçüncü video klibi oldu. Söz ve müziği çok sevgili Can Bonomo'ya ait olan Elimde Dünya şarkısı, albümün temelini oluşturan ve albüme ilk giren şarkı. Bir kış günü Paris'teydim ve yolda yürürken bir anda Can'dan mesaj geldi.

Şarkının nakaratını yollamıştı bana. Çok heyecanlandım duyduğumda. 'Elimde Dünya', benim için albümdeki en önemli parçalardan biri ve yeri büyük ve ayrı. İlk solo albümüm birçok ödül getirdi bana. Şimdi yavaştan bu şarkılara teşekkür edip, yeni single için hazırlanma vakti. Sonbahar gibi yeni bir tekli paylaşmayı planlıyorum.

Fatma Turgut'un Elimde Dünya klibi, bugün tüm müzik kanalları ve dijital platformlarda yerini aldı.