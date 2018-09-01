Panionios - Paok maçı rakamları

Yunanistan Süper Lig maçında Panionios ile Paok, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:15. 1 puanlı Panionios 9. sırada bulunuyor, Paok 3 puana sahip ve 7. sırada. Panionios son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Paok, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 722. İddaa'da Panionios kazanır 5.50, berabere biter 3.60, Paok kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Panionios son hafta oynanan Paok maçında 1-3 yenildi.

Paok, Panionios karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Panionios, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ