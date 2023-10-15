İşte EURO 2024 yolculuğumuz

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Ay-Yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella farkını hissettirdi. Türkiye grup aşamasındaki en iyi futbolunu sergileyerek Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’e bir adım daha yaklaştı. 85 milyonu ayağa kaldıran gol, Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

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A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı 1-0 yenerek EURO 2024 yolunda dev bir adım atarken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın taktik anlayışı da alkış topladı. Takımla sadece üç gün antrenman yapma şansı bulan İtalyan teknik adam, kısa sürede analizlerini yapıp Hırvatistan'ı çözdü. Oyuncularını planına inandıran ve geçiş oyununda Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'i çok iyi kullanan Montella, motivasyon konusunda da başarılı bir hoca olduğunu kanıtladı.