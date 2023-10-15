Roger Waters, İsrail - Filistin çatışmasına 4 maddelik çözüm önerisi sundu

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail - Filistin çatışmaları sürerken iki devlet arasında çözüm sağlanması için 4 maddelik önerisini açıkladı.

Roger Waters, Beyrut'ta yaşayan Filistinli bir arkadaşının, 8 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında akrabalarından 11 kişiyi kaybettiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Roger Waters, bölgede yaşananlardan ötürü çok kırgın ve üzgün olduğunu belirterek, "Bunları neredeyse 20 yıldır söylüyorum. Mesajım çok basit. Bunca yıldır kardeşlerimizin eşit haklara sahip olması için tabiatın çağrısına karşı sanki sağır kalmışız gibi hissediyorum. Eşit insan hakları, savaşın tek panzehridir. Geçen cumartesi, savaş suçu iddialarını dinledim ve bunları ayrım yapmadan kınıyorum" dedi.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN 4 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Taraflar arasındaki çatışmaların bu şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Roger Waters, 4 maddelik çözüm planını şu ifadelerle sundu.

Birincisi... Derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Kimse kimseyi öldürmemeli.

İkincisi... Büyük bir masa kurulmalı ve bu kötü karışıklık karşısında tek devletli çözüm için çalışmalara başlanmalı. Tüm vatandaşlarına ırk, din ve bir önceki milliyeti fark etmeksizin eşit hak tanıyan yeni bir devlet. Bu yeni devlette, altını çizerek söylüyorum, mutlak bir demokrasi olmalı. Üçüncüsü... Yeni devlet anayasasında, tıpkı Apartheid sonrası Güney Afrika'da olduğu gibi hakikat ve uzlaşmaya ilişkin hükümler bulunmalı.

Dördüncüsü... Golan Tepeleri bu çözüm planının bir parçası değildir. O tepeler Suriye'ye aittir.