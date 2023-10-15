Türkiye: 4 - Letonya: 0 | MAÇ SONUCU Ve EURO 2024'teyiz... Bekle bizi Almanya! A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri yedinci maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti ve EURO 2024'e gitme hakkı kazandı. Milli Takım'da goller 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2'de Cenk Tosun ile 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım 4-0 kazandı. Bu sonuçla beraber Ay-Yıldızlılar, Almanya'da oynanancak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

Milli Takım'da goller 58. dakikada Yunus Akgün, 83. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikada yine Cenk Tosun'dan geldi. Ayrıca Yunus'un 21. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. REKLAM

İLK İKİ SIRAYI GARANTİLEDİK Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, Letonya galibiyetinin ardından puanını 16'ya yükseltti ve diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek ve EURO 2024 biletini kazandı.

LİDERLİK MAÇI GALLER Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak. Türkiye bu maçta Galler ile liderlik maçına çıkacak. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. REKLAM

MAÇTAN DAKİKALAR 21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı. 33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti. 35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. 44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. 58. dakikada Türkiye, golü buldu. Cenk Özkacar'ın sağ kanattan sert ortasında ceza sahasında Yunus'un Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 62. dakikada Savalnieks'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Ikaunieks'in kafa vuruşunda Salih Özcan çizgiden topu uzaklaştırdı. 67. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uldrikis'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 76. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Cenk Tosun'un göğsüyle yumuşattığı topa, Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 77. dakikada Savalnieks'in sağ kanattan ortasında Ikaunieks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 83. dakikada Türkiye, farkı ikiye çıkardı. Samet Akaydın'ın ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 87. dakikada ay-yıldızlılar üçüncü golü buldu. Yarı sahadan topla hızlanan Yusuf Sarı'nın ara pasında Kerem Aktürkoğlu, topu filelere gönderdi: 3-0. 89. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Ozols topu kornere çeldi. 90+2. dakikada Türkiye 4. golü buldu. Topla hareketlenen İsmail Yüksek'in pasında altıpas üzerinde Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0. 90+2. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti. Karşılaşma, Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Türkiye, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.