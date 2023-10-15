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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Veliaht Prens bin Selman ile görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Veliaht Prens bin Selman ile görüştü

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile Riyad'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görüşmeyi "Çok verimli geçti" sözleriyle değerlendirdi. Bin Selman, Blinken ile yaptığı görüşmede, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini belirterek uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 15.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:28
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        Blinken Suudi Veliaht Prensi'yle görüştü
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        ABD Dışişleri BAkanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da bir araya geldi. Blinken, görüşmenin "çok verimli" geçtiğini dile getirdi.

        ABD'li bir yetkili görüşmenin Veliaht Prens bin Selman'ın özel çiftliğinde gerçekleştiğini ve bir saat sürdüğünü söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise görüşmeye ilişkin, "Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırılarını durdurmak için sarsılmaz tavrını vurguladı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmanın önlenmesi ve yayılmasını durdurma konusu ele alındı" dedi.

        BİN SELMAN: ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMELİ

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini belirterek uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

        Görüşmede Bin Selman, ülkesinin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin ve altyapının hedef alınmasını reddettiğini belirtti.

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi, masumların hayatını kaybetmesine neden olan askeri operasyonları durdurmak için çalışmanın önemini dile getirdi.

        Ülkesinin mevcut gerilimi durdurmaya yönelik çabalarına işaret eden Bin Selman, "Gerginliğin yatıştırılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli." dedi.

        Bin Selman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi, acil ve kalıcı barışa ulaşılması adına istikrarın ve barış sürecinin yeniden tesisi için çalıştıklarını ifade etti.

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        BLINKEN AL NAHYAN GÖRÜŞMESİ

        Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de Abu Dabi'de bir araya gelmişti.

        Görüşmede, Gazze'deki sivillerin korunması, bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için "acil insani yardım koridoru kurulmasını" konuları ele alınmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #suudi arabistan
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