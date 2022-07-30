Papa'dan emeklilik mesajı 0:00 / 0:00

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1 hafta süren Kanada ziyareti sonrası uçakta gazetecilere konuşan 85 yaşındaki Papa Francis, görevi bırakmaya yönelik "Bu kapı açık, ama bugüne kadar henüz bu kapıyı çalmadım. Tabii ki bu, bunu düşünmeye başlamayacağım anlamına gelmiyor. Aynı şekilde gezilere devam edebileceğimi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Son birkaç aydır 85 yaşındaki Papa Francis, bir diz ağrısı nedeniyle tekerlekli sandalye, baston veya yürüteç ile etkinliklere katılıyor. Gençliğinde geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan ve kronik siyatik ağrıları çeken Papa, geçtiğimiz yıl geçirdiği kolon ameliyatı sonrası da hala anestezinin etkilerinden muzdarip olduğunu da söylemişti.

2013'te Papa seçilmesinden bu yana 37 uluslararası gezi geçiren Papa Francis, "Kenara çekilme olasılığını da düşünebilirim, bu bir felaket değil. Papa’lar değişebilir, bunda bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Papa Francis sağlığı izin verdikçe, gitmeyi planladığı Güney Sudan ve Ukrayna'ı ziyaret etmek istediğini tekrar belirtti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.