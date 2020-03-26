İHA / HABERTURK.COM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor.

Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte koronavirüs tespit edildi. La Stampa gazetesi de söz konusu hastanın Roma'da bir hastaneye kaldırıldığını ve ofisinin de dezenfekte edildiğini duyurdu.

Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Papa Francis'e daha önce koronavirüs testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.

Öte yandan Vatikan'da 4 kişide korona virüs tespit edildi