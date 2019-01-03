Alışveriş verilerini inceleyen elektronik ticaret sitesi Hepsiburada, pazar filesine olan talebin Aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını açıkladı.
Verilere göre en çok talep İstanbul’dan gelirken, onu sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Balıkesir takip etti.
Tüketiciler, yasa gereği 1 Ocak tarihinden itibaren perakendeciler tarafından ücretli olarak naylon poşetler yerine pazar filelerine yöneldi.
Yapılan her alışverişte plastik poşetlere birim başına 25 kuruş ekstra ödeme yapmak yerine, taşıması ve depolaması daha kolay ve pratik olan pazar filelerini kullanmanın aile bütçesinde de katkıda bulunması önemli bir etken olarak öne çıkıyor.
Araştırmada, pazar filesinin meyve ve sebzenin yanı sıra marketten alınan paketli gıdaların taşınmasında da naylon poşet yerine çevre dostu bir alternatif olarak en çok talep gören ürünler arasında olduğu belirtildi
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