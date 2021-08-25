Olimpiyatların yapıldığı ülke tarafından oyunların bitmesinden iki hafta sonra Paralimpik Oyunlar düzenlenmektedir. İlk kez The Stoke Mandeville Hastanesin’de (İngiltere), Sir Ludwig Guttman tarafından organize edilen ve tekerlekli sandalyedeki savaş gazisi engellilerin rehabilitasyonu için uygulanan çeşitli sportif aktiviteler, engelliler sporunun başlangıcı olmuştur.

PARALİMPİK OYUNLAR HANGİ TARİHTE BAŞLADI?

1960 yılında “Paralimpik Oyunlar” adı verildi. O zamandan beri dört yılda bir yapılmaya başlandı.

ULUSLARARASI PARALİMPİK KOMİTESİ HAKKINDA

‘International Paralympic Committee’ (IPC) 1989 tarihinde kurulmuştur. Merkezi Almanya’da Bonn şehrindedir.

167 Ulusal Paralimpik Komitesi ve dört tane Uluslararası Spor Federasyonu tarafından oluşmaktadır.

Bu federasyonlar;

1-CPISRA: Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association

2-IBSA: International Blind Sports Federation

3-INAS-FID: International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability

4-IWAS: International Wheelchair and Amputee Sports Federation

TÜRKİYE VE PARALİMPİK OYUNLARI

2002 yılında kurulmuş ve aynı yıl IPC’nin (Uluslararası Paralimpik Komitesi) üyesi olmuştur.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, dernekler kanununa göre kurulmuş, kamu yararına çalışan derneklerdendir.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin merkezi İstanbul’dadır ve şubesi yoktur.

Türkiye İlk defa 1992 Barselona Paralimpik Oyunları’na katılmıştır.

PARALİMPİK OYUNLARI AMBLEMİNİN ANLAMI

Bu oyunların ilk logosu Kore’den alınan Tea-Geuk amblemidir. Bu logo yerini 2003 yılında, Three Agitos olarak adlandırılan yeni logoya bırakmıştır. Bu sembol kırmızı, mavi ve yeşil renkten oluşan üç element’den ibarettir. Bu renkler tüm dünyada kullanılan ülke bayraklarını temsil etmektedir. Anlamı ‘Hareketin Ruhu‘dur.

PARALİMPİK SPORLAR NELER?

Yaz Oyunlarında yer alan sporlar : Para-Halter, Para-Atıcılık, Para-Atletizm, Binicilik, Bisiklet, Boccia, Futbol (5 kişilik) Kano, Goalball, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Para-Dans Sporu, Para Yüzme- Tekerlekli Sandalye Eskrim, Tekerlekli Sandalye Ragbi, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Voleybol, Tekvando, Triatlon

Kış Oyunlarında yer alan sporlar : Alp kayağı, Kuzey kayağı, Biatlon, Buz kızağı ve Buz hokeyi, Curling.

KLASİFİKASYON NEDİR?

Sınıflandırma; sporcunun fonksiyonel kapasitesi, oyun içindeki performansı, tekniği ve patolojisi dikkate alınarak yapılmaktadır. Sınıflandırma ile sporcular arasında denge ve fırsat eşitliği sağlanmaktadır.